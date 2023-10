© JOHN NACION/startraksphoto.com



Madonna gehörte zu den ersten, die ihr Entsetzen ob des erneuten Ausbruchs von Gewalt in Israel und Gaza kundtaten. "Stellt euch vor, so etwas passiert euch", schrieb die Queen of Pop."Was in Israel passiert, bricht einem das Herz...Familien, besonders Kinder, angegriffen, zusammengetrieben, ermordet."