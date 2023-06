© Bild:Cover Images



Noch kurz vor ihrem Tod stand sie gemeinsam mit Michael Caine vor der Kamera und spielte in 'The Great Escaper'. Ihr Kollege, mit dem sie schon einmal zusammengearbeitet hatte trauerte: "Glenda war eine unserer größten Filmschauspielerinnen. Es war ein Privileg, kürzlich mit ihr an 'The Great ' zu arbeiten, unserem zweiten gemeinsamen Film. Es war eine wunderbare Erfahrung, dieses Mal wie vor 50 Jahren." Der letzte Film von Glenda Jackson kommt im Oktober in die Kinos, so dass das Publikum dann noch einmal von dem britischen Star Abschied nehmen kann.