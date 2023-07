© imageSPACE/Media Punch/INSTARimages



Dolly Parton wäre vermutlich mehrfache Milliardärin, würde sie ihr Geld nicht mit beiden Händen für gute Zwecke ausgeben. So liegen der Country-Queen unter anderem Bildung und Lesen am Herzen — sie hat mittlerweile 100 Millionen Bücher verteilt. Doch auch für die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid schrieb sie eine Scheck. Zudem hilft sie immer wieder direkt - so bekamen Menschen, die 2016 bei Waldbränden in den Great Smoky Mountains ihr…