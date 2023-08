© Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres/picture-alliance/Cover Images



In letzter Zeit ließ ihre Gesundheit sie ein wenig im Stich, doch ihren 65. Geburtstag am Mittwoch (16. August) will die Queen of Pop offenbar nutzen, um allen zu zeigen, dass sie es noch immer drauf hat: Am Vorabend gab sie die Ersatztermine für die jüngst ausgefallenen Konzerte ihrer 'The Celebration'-Tour bekannt.