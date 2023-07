© Udo Salters/startraksphoto.com



Schauspielerin Toni Collette hatte einst gemeinsam mit Sinéad O'Connor gestanden und war gut mit ihr befreundet. "Sie war so talentiert, so großzügig, so bescheiden, stark, mutig und wahr. Was für eine Stimme. Was für eine Kraft. Mein Herz ist gebrochen."