Viele deutsche Fans trauern um einen beliebten Schlagerstar, der ihnen Hits wie ‘Albany’ und ‘Abschied ist ein scharfes Schwert’ schenkte und der am 13. September 2023 im Alter von 87 Jahren starb. Roger Whittaker wuchs in Kenia, damals noch britische Kolonie, als Kind englischer Eltern auf. Mit ‘Durham Town’ landete er 1969 seinen ersten Charterfolg in Großbritannien und wurde international bekannt – doch besonders…