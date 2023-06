© Darrell Graham/startraksphoto.com



Priscilla Presley lernte ihren Elvis im zarten Alter von 14 kennen und erzählte die Geschichte ihrer Liebe in einer Autobiographie, die gerade von Sofia Coppola verfilmt wurde. Während Priscilla sich darauf freut, ihr Leben auf der großen Leinwand an sich vorüberziehen zu sehen, urteilten Insider, die schon einen Blick werfen durften, dass der Streifen “furchtbar“ sei. Und: "Die Kulissen sind einfach grauenhaft, so sieht Graceland nicht aus."