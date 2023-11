© BauerGriffin/INSTARimages.com/Cover Images



Kim Kardashian findet sich in ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter noch nicht ganz zurecht. Vier Kinder hat sie mit ihrem geschiedenen Mann Kanye West, North (10), Saint, (7), Chicago (5) und Psalm (4). Im Podcast 'On Purpose' klagte sie jüngst ihr Leid als alleinerziehende Mutter. Es sei "wirklich verdammt hart", so Kim, und sie würde sich oft in den Schlaf weinen. Das kam nicht überall gut an.