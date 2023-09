© Seth Browarnik/startraksphoto.com



Footballstar Tom Brady schrieb seinem Sohn Jack von Ex-Frau Gisele Bündchen: „Was für ein Segen, dass du in meinem Leben bist. Wir lieben dich so sehr.“ Und seinem Sohn Benjamin versicherte er: „Du bist so einzigartig und geliebt. Es gibt kein größeres Geschenk, als dein Vater zu sein.“ Und seine Tochter ließ er wissen: „Wir beten durch und dein wunderschönes Herz an! Du rbingst so viel Freude in unser Leben! Wir lieben dich.“