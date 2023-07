© Janet Mayer/startraksphoto.com



…55-Jährige auf Instagram und kündigte an, dass sie ihren Fans in dem 1.000 Zuschauer*innen fassenden Konzertsaal ein "ganz persönliches Erlebnis" bieten wolle. "Ich will, dass es die Essenz dessen wird, was eine Kylie-Show heutzutage ist, Glamour und Sorglosigkeit." Zudem verspricht sie "viel Tanz und unglaubliche Kostüme."