Beyoncé beließ es am Muttertag nicht bei diskreten Blumengrüßen für ihre Mama. Die Sängerin stand in Brüssel auf der Bühne und ließ ein Bild von Tina Knowles-Lawson auf die Leinwände projizieren. "Einen schönen Muttertag. Ich liebe dich so sehr, Mama und ich bin so dankbar für alles, was du für mich tust", erklärte Queen Bey.