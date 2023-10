© Sara De Boer/startraksphoto.com



Sein Museum entsteht gerade erst, doch Ozzy Osbournes Frau Sharon arbeitet schon fleißig an dem Konzept. "Ich hatte viel zu tun damit, Daddys Memorabilien zusammenzutragen vor der Eröffnung", erklärte sie den gemeinsamen Kids. "All seine Auszeichnungen, Bühnen-Outfits, Poster für das Museum. Ich habe so viele Erinnerungsstücke." Das neue Museum soll auch interaktive Elemente bieten...