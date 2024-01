© picture alliance / PIC ONE



Auch bei Nina Ensmann, die in der Soap Jessica Reichelt spielt, wird es demnächst laut im Haus. Es ist das erste Kind für die Schauspielerin. "Es stellte sich heraus, dass die Schmetterlinge in meinem Bauch deine kleinen Füßchen sind. Wir freuen uns auf deine Fußspuren in unserem Leben und in dieser Welt", schrieb sie auf Instagram.