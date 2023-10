© Darla Khazei/INSTARimages



Bill Kaulitz ist genervt, bekommt in seiner Bleibe in den exklusiven Hollywood Hills keinen Schlaf mehr. Der Grund? Sein Nachbar Jared Leto renoviert gerade sein Haus, und es wird rund um die Uhr gehämmert. "Es ist absolute Großbaustelle bei uns in der Nachbarschaft. Ich habe das Gefühl, der baut sein ganzes Haus um. Der muss gerade einen guten Vorschuss bekommen haben von irgendwas", klagte er in seinem Podcast.