Robert Pattinson hat seine erste Couch entworfen. Zwischen zwei Filmprojekten kritzelte der Brite Entwürfe für eine Couch — was man eben so macht — und da er nunmal berühmt ist, bekam er die Gelegenheit, diese gemeinsam mit Möbeldesignerin Nicole Gordon in die Tat umzusetzen. Vom Möbelgeschäft JF Chen in Los Angeles werden die gute Stücke auf Bestellung gefertigt.