© BauerGriffin/INSTARimages/Cover Images



Justin Timberlake hätte vermutlich schon beim Videodreh zu ''Greetings From Your Hollywood Friends Who Just Couldn't Make It' gewusst, dass der kurze Film keine gute Idee ist. Darin gratulierten unter anderem Obdachlose ihm und seiner Braut Jessica Biel zur Hochzeit. Obwohl Justin wohl wirklich nichts mit dem geschmacklosen Clip zu tun hatte, entschuldigte er sich: "Das bin nicht ich, weder als Mensch noch als Star."