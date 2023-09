© INSTARimages.com



...Boris Becker war jahrelang in Monaco gemeldet, hatte dort angeblich seinen Hauptwohnsitz, hielt sich jedoch meist in München auf. Dadurch entgingen dem deutschen Finanzamt rund 3,1 Millionen Euro, die der einstige Wimbledon-Sieger umgehend zahlte, als man ihm die Rechnung vorlegte. Das wirkte sich strafmindernd aus – er musste 300.000 Euro Straffe sowie 200.000 Euro für wohltätige Zwecke zahlen. Als er Jahre später in seiner neuen Wahlheimat Großbritannien bei seinem Insolvenzverfahren mauschelte, war man in London weniger verständnisvoll und verdonnerte ihn zu einer Haftstrafe. Auch...