"Ich fühle mich so gesegnet, dass ich die Gelegenheit hatte, Mr. B. kennenzulernen. Er hat mir so viel beigebracht", erklärte Rapper Sean 'Diddy' Combs, der ebenfalls ein gemeinsames Foto mit dem Verstorbenen teilte. "Das Wichtigste, was er mich lehrte, war, immer Rebell im Herzen zu sein. Hab keine Angst und tu, was andere sich nicht trauen, um deine Leute voranzubringen." Er schloss mit den Worten: "Es lebe ein echter König und Revolutionär! Danke!"