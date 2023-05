© Jennifer Graylock/INSTARimages



Angela Bassett hatte Tina 1993 in deren Biopic 'What's Love Got to Do with It' verkörpert und dafür einen Golden Globe sowie eine Oscar-Nominierung erhalten. "Sie gab uns mehr als wir je verlangen konnten. Sie gab uns sie selbst. Und Tina Turner ist ein Geschenk, welches immer 'Simply The Best' sein wird.