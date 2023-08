© Iris Zimmerman/INSTARimages



Sarah Jessica Parker wirkt vor der Kamera so entspannt. Doch als Boss soll der ‘Sex And The City’-Star ein Diven-Alptraum sein. So soll sie eine Bedienstete einst angehalten haben, eine Vaseline-Flasche mit einem winzigen Löffel und einem Messer wieder aufzufüllen und gab auch ganz genaue Anweisungen, wie hinterher abzuwaschen sei. Angeblich checkt sie täglich alle ihre Schönheitsprodukte.