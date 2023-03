© Janet Mayer/Startraksphoto.com



Überhaupt hat die weibliche Anatomie es Gwyneth angetan. So bot sie 2017 auf ihrer Website ein Jade-Ei für schlappe 66 Dollar an, welches in die Vagina eingeführt die Orgasmusfähigkeit verbessern, gut für die "Hormon-Balance" sein und energiespendend wirken sollte. Auch hier wurde eindringlich vor den Gefahren gewarnt, und Goop kassierte sogar eine Strafe wegen unlauteren Marketings.