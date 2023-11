© Chris Kleponis/CNP/startraksphoto.com



Der 1. Advent steht bevor, und auch im Weißen Haus wird reichlich geschmückt - das Motto lautet in diesem Jahr “Magic, Wonder and Joy" ("Zauber, Staunen und Freude"). Das beginnt bereits im Säulengang vor der Haustür (hier die Nordansicht).