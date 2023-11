© Chris Kleponis/CNP/startraksphot/Cover Images



...obwohl sie bei der Zeremonie am 21. November 2022 anderen Gefahren ausgesetzt waren. So zeigte sich Commander, der Schäferhund von Joe und Dr. Jill Biden, sehr interessiert an den gefiederten Gästen. Mittlerweile ist der Vierbeiner nicht mehr im Weißen Haus zuhause, nachdem er mehrfach Sicherheitspersonal gebissen hatten.