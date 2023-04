Felix Lobrecht war drei Monate lang in der Psychiatrie. Das hat der Podcast-Star nun in der aktuellen Folge "Gemischtes Hack" enthüllt.

Felix Lobrecht (34) war drei Monate lang in der Psychiatrie. Das hat der Podcaster in der aktuellen Folge von "Gemischtes Hack" enthüllt. Von seinem Kollegen Tommi Schmitt (34) mit seiner derzeitigen sportlichen Form aufgezogen, antwortet der "Sonne und Beton"-Autor auf gewohnt humoristische Art und Weise: "Ich habe Sport ganz schön schleifen lassen. Sorry, dass ich mich in der Klinik erst mal um meine psychische Gesundheit gekümmert habe. Sorry, Tommi, dass ich deinen optischen Ansprüchen gerade nicht genüge. Sorry, dass ich nach drei Monaten Psychiatrie gerade nicht on point bin."

Felix Lobrecht legt Comedy-Pause ein

Es ist nicht das erste Mal, dass der Podcaster über seine mentale Gesundheit spricht. Im März 2023 kündigte er - ebenfalls in einer "Gemischtes Hack"-Folge - an, nach seiner aktuellen Tour eine Show-Pause von mindestens einem Jahr einzulegen. Er fühle sich seit Monaten krank und ausgelaugt, begründete der 34-Jährige damals. Zudem sprach er bereits mehrmals öffentlich über seine Angststörung, Panikattacken und Depressionen sowie seine ADHS-Diagnose.

Inzwischen hat Lobrecht die Klinik aber wieder verlassen und sein Sportprogramm wieder aufgenommen, wie er ebenfalls im Podcast erklärt.