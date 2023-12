Prominenter Besuch in einem New Yorker Foodtruck: Der Schauspieler Bradley Cooper schlüpft für zwei Tage in die Rolle des Kochs und serviert Sandwiches in Manhattan. Sowohl Gigi Hadid als auch Irina Shayk zählten schon zu seinen Kundinnen.

Bradley Cooper (48) hat einen neuen Job, zumindest für ein paar Stunden. Am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, gönnte sich der Hollywood-Star eine Auszeit von der Schauspielerei und arbeitete in einem Foodtruck in New York City mit. Der Truck gehört der berühmten "Angelo's Pizzeria" in Philadelphia, zu deren Inhaber Cooper ein freundschaftliches Verhältnis pflegt und die das Cooper-Spektakel auch auf ihrer Instagram-Seite teilte.

In einem Video ist dort Cooper zu sehen, der unter anderem die Hauptspezialität des Lokals, das legendäre Philly Cheesesteak, zubereitet. "Guten Tag, liebe Leute", sagte Cooper mit einem Lächeln im Gesicht und Kochschürze um die Hüfte in die Kamera, "kommt vorbei und holt euch ein Cheesesteak!" Man befinde sich in der West Third Street in der Nähe der Sixth Avenue im Szeneviertel Greenwich Village in Manhattan.

Wie begleitend die Zeitung "The Philadelphia Inquirer" berichtet, haben sich Bradley Cooper und der Pizzeria-Inhaber Danny DiGiampietro zusammengetan und eine Variation des Klassikers, das "Danny and Coops Cheesesteak", kreiert. Ein entsprechendes Shirt trägt Cooper auch am Herd des Foodtrucks.

Für alle New Yorker handele es sich jedoch um eine einmalige Gelegenheit, in den Genuss des Cooper-Sandwiches zu kommen. Zwar würden DiGiampietro und Cooper schon seit zwei Jahren nach geeigneten Locations für einen NYC-Ableger des Restaurants suchen, allerdings bliebe man vorerst noch einzig und allein in Philadelphia. Der Grund dafür seien vor allem die überzogenen Preise im Big Apple.

Auch Irina Shayk und Gigi Hadid kamen vorbei

Der Erlös der Pop-up-Aktion, die auch am Donnerstag wiederholt werden soll, geht an eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Ernährung von bedürftigen New Yorkern einsetzt. Laut dem Zeitungsartikel kam es bereits am Mittwoch zu langen Schlangen an dem Truck. Wie entsprechende Schnappschüsse beweisen, schaute auch die Ex von Bradley Cooper, das russische Model Irina Shayk (37), mit der gemeinsamen Tochter auf einen Happen vorbei.

Auch Gigi Hadid (28) wurde am Foodtruck gesichtet. Die Ex-Freundin von Zayn Malik (30) wurde in den letzten Wochen und Monaten des Öfteren mit Bradley Cooper bezüglich einer angeblichen Romanze in Verbindung gebracht. Ein Insider soll berichtet haben, dass die beiden viel Zeit miteinander verbringen würden und sie sich mehrfach in der Woche zum Abendessen verabreden würden. Sie sei dabei sehr glücklich, hieß es.