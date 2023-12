Kim Kardashian und ihre Kinder genießen wie viele andere Menschen die Weihnachtszeit in vollen Zügen. Die Deko fällt im Hause der Milliardärin allerdings etwas ausladender aus als bei Otto Normalverbraucher. Allein in einem der Kinderzimmer stehen sage und schreibe sechs Weihnachtsbäume.

Mehr ist mehr, scheint das Motto von Reality-Star Kim Kardashian (43) zu lauten. Nicht nur für öffentliche Auftritten wählt sie gerne auffällige Outfits. Auch im privaten Bereich liebt sie es offenbar opulent. So präsentierte sie jetzt eine üppige Weihnachtsdekoration im Kinderzimmer - mit gleich sechs Weihnachtsbäumen.

Wie in einem Weihnachtshaus

Kim Kardashian und ihre vier Kinder scheinen schon ordentlich in Festtagsstimmung zu sein. In einem gemeinsamen TikTok-Video mit Tochter North (10) gewährte sie einen Blick in eines der Kinderzimmer. Und das ist von oben bis unten mit jeder Menge Weihnachtsdekoration angefüllt. Zu einer beschleunigten Version von Ariana Grandes (30) Hit "Santa Tell Me" zeigt die 42-Jährige, dass es in ihrer Villa fast wie in einem Weihnachtshaus aussieht: Sechs üppig geschmückte Weihnachtsbäume stehen allein in diesem Kinderzimmer. Einer ist ganz in Rosa und mit Handtaschen geschmückt, weitere sind in Silber und Grau gehalten. Überall im Zimmer liegen Weihnachtsleckereien, und über dem Bett hängt ein Schild mit der Aufschrift "Nordpol". Vermutlich dürfte es sich also um das Zimmer von North (zu deutsch: Norden) handeln.

Die Älteren sind sehr kreativ

Gerade erst hatte Kim Kardashian in der Show "Mavericks" einen Einblick in ihre Erziehung gegeben. Im Gespräch erzählte sie, dass sie von ihren vier Kindern nicht erwarte, dass sie in ihre unternehmerischen Fußstapfen treten. "Ich möchte, dass sie das tun, was sie glücklich macht", betonte sie. Sie erklärte weiter, dass die Interessen von North und Saint (8) schon Gestalt annehmen. "Ich sehe bereits, worauf sie Lust haben, und ich mag ihre kreative Energie, und ich kann sagen, wohin meine beiden Älteren vielleicht gehen werden", sagte Kardashian. Beide würden womöglich kreative Berufe ergreifen. Bei ihren beiden jüngeren Kindern könne sie noch keine Aussage treffen. "Wenn Sie Psalm fragen, was er tun möchte, möchte er wie ein LKW-Fahrer sein oder irgendetwas mit einem LKW machen. Das ist seit etwa drei Jahren sein Halloween-Kostüm."