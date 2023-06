Pünktlich zum Vatertag ist Marc Anthony wieder Papa geworden. Die frohe Baby-Nachricht teilte der stolze Musiker via Instagram mit - erstes Foto inklusive.

Das nennt man eine Punktlandung: Sänger Marc Anthony (54) ist am vergangenen Wochenende zum nunmehr siebten Mal Papa geworden - offenbar exakt am Vatertag, wie der Ex-Mann von Jennifer Lopez (53) via Instagram angedeutet hat. Zu einem Schwarzweißbild, auf dem er das neueste Familienmitglied und die Hand seiner Ehefrau Nadia Ferreira (24) hält, schrieb der Star: "Das Timing von Gott ist immer perfekt. Fröhlichen Vatertag."

Das Geschlecht des Babys haben die beiden bislang noch nicht enthüllt. Während es für Ferreira das erste Kind ist, hat der 54-jährige Sänger bereits eine große Patchworkfamilie, darunter die 15-jährigen Zwillinge Max und Emme aus seiner früheren Ehe mit Jennifer Lopez. Anthony hat außerdem vier weitere Kinder mit seinen zwei ehemaligen Partnerinnen Debbie Rosado und Dayanara Torres.

Baby-News am Valentinstag

Dass der Sänger und das paraguayische Model ein Kind erwarten, hatte das Paar bereits am Valentinstag Mitte Februar mitgeteilt. "Bestes Valentinstagsgeschenk aller Zeiten!!!", lautete damals ihr Kommentar zu einem Foto, das seine Hand auf ihrem Babybauch zeigt. Sie hat auf dem Bild zudem ihre Hand auf die seine gelegt. "Gracias Dios por esta bendición tan grande en nuestras vidas", schrieb das Paar weiter auf Spanisch, was übersetzt so viel bedeutet wie: "Danke, Gott, für diesen großen Segen in unserem Leben".

Kurz zuvor, am 28. Januar, hatten sich die beiden im Pérez Art Museum in Miami das Jawort gegeben. Ihre engsten Freunde, darunter David (48) und Victoria Beckham (49), Salma Hayek (56), Lin-Manuel Miranda (43) und Luis Fonsi (45), waren bei der romantischen Trauung anwesend.

Der Musikstar und die Schönheitskönigin hatten ihre Beziehung via Instagram mit einem Selfie, das sie im März 2022 in einem Flugzeug aufgenommen hatten, bestätigt. Im Mai desselben Jahres gaben sie ihre Verlobung bekannt.