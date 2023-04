Lieutenant Colonel Craig Hallatt gehört zu den ranghöchsten Musikern des britischen Königspalastes. Auch bei der Planung von König Charles' Krönung ist er involviert. Was die royalen Fans erwarten können, verrät der Musiker im Interview.

Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey in London statt. Bei der Zeremonie wird auch Lieutenant Colonel Craig Hallatt eine wichtige Rolle einnehmen. Er gehört als oberster musikalischer Direktor des britischen Militärs zu den ranghöchsten Musikern des Königspalastes. Unter anderem bei der Beerdigungszeremonie von Queen Elizabeth II. (1926-2022), die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstarb, war Hallatt für die musikalische Umsetzung mit zuständig - spielte auch selbst am Grab der Monarchin. Allerdings betreut der Musiker auch noch andere Projekte, so war er etwa für die aktuelle Show "Highland Saga" als Berater mit an Bord und steuerte für das dazugehörige Album den Titel "Balmoral Farewell" bei.

Aktuell steht beim leitenden Dudelsackpfeifer allerdings die Planung der Krönung im Vordergrund. Das Programm "wird von feierlicher Natur und dem Anlass angemessen sein", verrät Hallatt vorab. Was die royalen Fans bei dem Großereignis sonst erwarten können und welche Momente mit Queen Elizabeth II. er nie vergessen wird, erzählt der Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Sie bereiten sich derzeit auf die Krönung von König Charles III. vor. Können Sie einen Ausblick darauf geben, was wir erwarten können?

Lieutenant Colonel Craig Hallatt: Ein sorgfältig geplantes, prestigeträchtiges Ereignis von Weltrang, das sich an ein weltweites Publikum richtet - nicht nur an die Menschen im Vereinigten Königreich.

Mehr als 600 Musiker werden bei der Krönung spielen. Wie bereiten Sie sich auf diesen besonderen Tag vor?

Hallatt: Es wird viel geprobt, geplant und vorbereitet, damit wir am Tag der Krönung einen perfekten Auftritt haben.

Welche Art von Musik kommt bei Charles gut an? Was wird bei der Krönung gespielt werden?

Hallatt: Seine Majestät der König genießt die Musik ebenso sehr wie seine Mutter. Er hat eine Rolle dabei gespielt, welche Musik zu hören sein wird, aber auch andere Mitglieder des königlichen Haushalts und des Personals, hochrangige Offiziere und Militärmusiker wie ich, haben alle einen Beitrag geleistet. Obwohl ich nicht über das endgültige Programm sprechen kann, wird es von feierlicher Natur und dem Anlass angemessen sein.

Wie ist die öffentliche Meinung in Großbritannien darüber, dass Charles der neue König ist?

Hallatt: Seine Majestät der König wird die gleiche Ergebenheit und Loyalität erfahren wie Queen Elizabeth II. während ihrer Regierungszeit. Sie und die königliche Familie sind Teil des Wesens unserer Nation.

Sie sind einer der höchsten Musiker des britischen Militärs. Gibt es bestimmte Regeln, die Sie befolgen müssen? Zum Beispiel, wenn die royale Familie zugegen ist?

Hallatt: Ich bin seit 38 Jahren beim Militär und verbringe die meiste Zeit als Musikdirektor der britischen Armee, die 750 Berufsmusikern vorsteht. Ich muss dafür sorgen, dass die Standards eingehalten werden und unsere Musiker bei jeder Gelegenheit gute Leistungen erbringen. Wenn wir für die königliche Familie auftreten, ist das sogar noch wichtiger. Denn wir sind auf einer Parade und müssen elegant und professionell sein. Das ist eine sehr aufregende Situation, aber unglaublich erfüllend.

Sie haben die verstorbene Queen Elizabeth II. überwiegend früh am Tag oder bei Paraden und Veranstaltungen getroffen. Wie haben Sie die Königin in solchen Momenten erlebt?

Hallatt: Queen Elizabeth II. war der Inbegriff eines guten Menschen. Etwas, das wir alle anstreben sollten. Sie war immer professionell, freundlich in ihren Fragen und interessiert daran, wie es den Personen, mit denen sie sprach, und dem Musikensemble, das sie befehligten, ging. Sie genehmigte oft die Musikauswahl für feierliche Anlässe wie eine königliche Gartenparty, sowohl im Palast von Holyrood als auch im Buckingham Palast, und auch für die zeremoniellen Wachablösungen, als sie auf Schloss Windsor residierte.

Sie haben am Grab der Königin deren Lieblingslied gespielt. Wie sehr hat Sie dieser Moment bewegt?

Hallatt: Die finale Musik wurde vom Pfeifer der Königin, Pipe Major Burns, gespielt. Er spielte jeden Tag für sie. Es war immer sehr aufregend, für die Königin zu spielen, da sie ein großes Interesse an vielen verschiedenen Arten von Musik und ein feines Gespür für richtige und falsche Noten hatte, sodass man sehr präzise sein musste.

Wie war es für Sie, in einem solchen Moment vor der Familie der Königin zu spielen?

Hallatt: Vor der königlichen Familie zu spielen, ist immer eine Herausforderung. Man muss das Beste geben, was man geben kann. Einen großen Teil meiner Zeit habe ich mit dem Dirigieren, der Leitung der Musiker, verbracht. Das ist sehr anspruchsvoll, aber auch lohnend. Ich habe viele Male Militärkapellen und -orchester dirigiert, auf Gartenpartys im Buckingham Palast oder bei Ehrungen. Auch bei Trooping the Colour, wo man den Monarchen sehr nahe ist und auch noch ein Pferd kontrollieren muss. Das war nicht immer einfach.

Welche Momente mit der Königin werden Sie nie vergessen?

Hallatt: Im Jahr 2010 besuchte der Papst Edinburgh und meine Band, die Band of the Royal Regiment of Scotland, sorgte für die Musik der Ehrengarde bei seiner Ankunft. Es war immer üblich, dass die Königin nie auf jemanden wartete - die Leute warteten auf sie. Aber bei dieser Gelegenheit und als Zeichen des Respekts wartete sie auf die Ankunft des Papstes. Dabei inspizierte sie die Musikkapelle, und nachdem sie mich erst am Tag zuvor bei ihrer Gartenparty als Dirigent gesehen hatte, sagte sie: "Oh, Sie schon wieder", als sie zur Kapelle kam. Sie hatte einen sehr guten Sinn für Humor und sagte dies mit einem Lächeln.

Sie haben gesagt, dass Dudelsäcke ein Synonym für Königin Elizabeth II. sind. Was mochte sie am meisten an ihnen?

Hallatt: Ich denke, weil sie der Klang Schottlands sind und die Königin ihre Sommerferien in Balmoral sehr genossen hat. Deshalb habe ich die Musik "Balmoral Farewell" für Dudelsäcke und andere Instrumente komponiert, die ein Synonym für dieses Land sind.

Sie haben bereits die meisten Mitglieder der königlichen Familie getroffen. Welche lustigen oder besonderen Momente haben Sie mit ihnen erlebt?

Hallatt: Ich habe die meisten Mitglieder der königlichen Familie getroffen, darunter auch Seine Majestät König Charles und Königsgemahlin Camilla. Gräfin Sophie von Wessex ist auch der königliche Oberst für Armeemusik, und sie interessiert sich immer sehr für das, was wir als Organisation tun, und besucht uns regelmäßig. Alle Mitglieder der Familie, die ich getroffen habe, waren immer höflich und interessiert daran, unsere Rolle in der Armee zu verstehen. Sie haben sich auch für das Wohlergehen unserer Musiker interessiert. Die Stimmung ist normalerweise sehr ernst, wenn wir auftreten, denn wir sind Profis und haben einen Job zu erledigen, sodass es nicht viel Gelegenheit für lustige Momente gibt.

Sie waren Berater für die Show und das Album "Highland Saga - Scotland My Love!". Sie haben auch das Stück "Balmoral Farewell" beigesteuert. Warum wollten Sie daran mitwirken? Was können wir erwarten?

Hallatt: "Highland Saga" ist eine der spektakulärsten Musikgruppen, die ich je gesehen habe. Unglaublich talentiert, brillant gemanagt und von Profis unterstützt, ist die Show ganz einfach zauberhaft. Für mich ist es die beste Bühnenshow der Welt - und ich habe in meiner Karriere schon viel gesehen. Die Musiker sind äußerst talentiert. Es ist eine internationale Show mit Darstellern aus so vielen verschiedenen Nationen, vollgepackt mit aufregender Musik, einer großartigen Geschichte und Momenten der Reflexion, die einem die Tränen in die Augen treiben. Ich bin sehr beeindruckt. Das Album ist eine Momentaufnahme einer brillanten Show.

Wer die Show "Highland Saga" ansehen möchte, hat noch bis Juni Zeit. Am 1. April startete das Projekt in Ravensburg, danach folgte einen Tag später Fulda. Ab dem 20. April geht es weiter in Aachen, Weimar, Chemnitz, Karlsruhe, Saarbrücken, Nürnberg, Bochum, Wetzlar, Bielefeld, Berlin und Lübeck. Das Finale findet am 3. Juni in Bremen statt. Das Album zur Show "Highland Saga - Scotland My Love!" ist seit dem 24. März im Handel.