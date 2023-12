Für Renata und Valentin Lusin wird sich im kommenden Jahr endlich das Elternglück erfüllen. Nun wurde enthüllt, ob sie sich auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen.

Auf einer der zuletzt stark in Mode gekommenen Gender-Reveal-Partys haben die beiden "Let's Dance"-Profis Renata (36) und Valentin Lusin (36) nun selbst erst erfahren, welches Geschlecht ihr gemeinsames Baby hat. Als aus den abgefeuerten Konfetti-Kanonen schließlich rosa Papier in die Luft flog, stand fest: Das Paar erwartet ein Mädchen.

Für die werdende Mutter hat sich damit ihr Bauchgefühl bestätigt, wie sie laut Sender RTL kurz nach der Enthüllung verriet. Besondere Freude bereitete ihr zudem die Tatsache, dass ihre Mutter Elvira für diesen Anlass extra aus Russland angereist war: "Ich bin so glücklich, dass sie an diesem wichtigen Tag für uns da ist und mich unterstützt, das wird so schön sein", so die Tänzerin.

Schwere Schicksalsschläge

Zuvor hatten die beiden schwere Schicksalsschläge ertragen müssen - die Tänzerin hatte drei Fehlgeburten erlitten. Umso glücklicher zeigt sich die 36-Jährige nun: "Es ist so ein starkes Mädchen, sie hat sich so durchgesetzt, ich bin so stolz auf sie."

Ende September hatte das Paar via RTL mitgeteilt, dass Renata im fünften Monat schwanger ist. Damals freute sich der werdende Vater mit den Worten: "Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist."

Auf Renatas Instagram-Account gratulierten kurz darauf die "Let's Dance"-Kollegen voller Vorfreude auf das neue Mitglied der "Let's Dance"-Familie. "Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen an meine wunderbaren 'Let's Dance'-Kollegen Valentin und Renata", kommentierte Massimo Sinató (43) unter dem Post mit den Baby-News. "Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Wunderschöne News", stimmte auch Ekaterina Leonova (36) in die Glückwünsche mit ein.

Unter dem Post gratulierte auch "Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova (23). Mit Valentin Lusin als Tanzpartner an der Seite hatte sie die vergangene "Let's Dance"-Staffel gewonnen.