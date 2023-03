Am 12. März werden erneut die Oscars in Los Angeles vergeben. Sowohl Lady Gaga als auch Rihanna sind in der Kategorie "Bester Filmsong" nominiert. Doch das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden.

Am 12. März findet zum 95. Mal die Oscarverleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Diesmal treten in der Kategorie "Bester Filmsong" zwei Weltstars gegeneinander an. Lady Gaga (36) ist für ihren Titel "Hold My Hand" aus dem Film "Top Gun: Maverick" nominiert. Rihanna (35) darf dank "Lift Me Up" aus "Black Panther: Wakanda Forever" auf einen Goldjungen hoffen. Die beiden Superstars haben vieles gemeinsam, aber auch einige Unterschiede.

Die Karrieren von Lady Gaga und Rihanna

Lady Gaga, mit bürgerlichen Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta, stammt aus New York und schaffte 2008 mit ihrem Debütalbum "The Fame" den großen Durchbruch. Bereits in jungen Jahren begann sie Klavier zu spielen und erste Songs zu schreiben. Nach mittlerweile sieben Alben, zwei davon mit Jazz-Legende Tony Bennett (96), kann sie 13 Grammys und mehr als 180 Millionen verkaufte Tonträger vorweisen. Zudem gewann sie einen BAFTA Award, drei Brit Awards und 18 MTV Video Music Awards. 2020 erschien mit "Chromatica" ihr bislang letztes Album.

Auch Rihanna kann auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken. Robyn Rihanna Fenty wurde auf Barbados geboren und konnte bislang mehr als 250 Millionen Tonträger verkaufen. Sie gehört, wie auch Lady Gaga, zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Mit ihren geschätzten Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar wurde sie 2021 zur reichsten Musikerin gekürt. Neun Grammys hat sie bisher abgestaubt. Rihanna veröffentlichte 2005 ihr Debütalbum "Music of the Sun", das den Beginn ihrer Karriere markieren sollte. Sie stellte in Deutschland mehrere Rekorde auf, so waren etwa acht Titel ihres Albums "Good Girl Gone Bad" gleichzeitig in den Hot-100-Charts - das schaffte zuvor nur Shania Twain (57). Allerdings warten Fans schon lange auf neue Musik der Sängerin, ihr letztes Album "Anti" kam 2016 auf den Markt.

Beide versuchen sich als Schauspielerinnen

Beide versuchen sich auch als Schauspielerinnen. Lady Gagas Performance wurde auch schon ausgezeichnet. Sie wurde 2016 als "Beste Hauptdarstellerin in einer Mini-Serie oder TV-Film" für ihre Rolle in "American Horror Story" mit einem Golden Globe bedacht. Für ihre Darbietung in "A Star is Born" (2018) an der Seite von Bradley Cooper (48) winkte eine Oscar-Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin". 2021 war sie in "House of Gucci" als Patrizia Reggiani (74) zu sehen, die ihren Ehemann Maurizio Gucci (1948-1995), gespielt von Adam Driver (39), umbringen ließ. Ein weiterer Film mit Lady Gaga ist bereits in der Mache: Neben Joaquin Phoenix (48) wird sie eine Hauptrolle in der "Joker"-Fortsetzung spielen, die 2024 in die Kinos kommen soll.

Rihannas Ausflüge in die Filmwelt waren weniger preisgekrönt. So war sie 2018 an der Seite von Sandra Bullock (58) in "Ocean's 8" zu sehen. Im Kinofilm "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" hatte sie eine kleine Rolle neben Cara Delevingne (30).

Eine eigene Kosmetik-Marke

Sowohl Lady Gaga als auch Rihanna haben sich als Unternehmerinnen einen Namen gemacht. Rihanna gründete 2017 das Kosmetikunternehmen "Fenty Beauty". Ein großes Anliegen der Musikerin: Make-up für möglichst viele verschiedene Hauttöne anzubieten. 2019 folgte Lady Gaga mit ihrer veganen und tierversuchsfreien Kosmetikmarke "Haus Labs by Lady Gaga".

Modische Statements

Auch in Sachen Mode setzen beide Künstlerinnen regelmäßig Statements. Lady Gaga hat vor allem in ihren Anfangsjahren mit ihren Looks für Aufsehen gesorgt. Für immer in Erinnerung bleibt wohl ihr Kleid aus rohem Fleisch, das sie 2010 bei den MTV Video Music Awards getragen hat. Heute greift die Sängerin bei Preisverleihungen und Co. gerne zu eleganten Roben.

Rihanna geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie hat nicht nur guten Geschmack was Mode betrifft, sie ist sogar Inhaberin der Modemarke "Fenty" sowie der Lingerie-Linie "Savage X Fenty". Auch hier achtet sie darauf, dass Dessous sowie Unter- und Nachtwäsche für sämtliche Körpertypen angeboten werden. Bei den Modenschauen sind regelmäßig Superstars zu sehen - unter anderem Cara Delevingne, Cindy Crawford (57) oder auch Johnny Depp (59).

Die Halbzeitshow beim Super Bowl

Was Rihanna und Lady Gaga ebenfalls gemeinsam haben: Beide durften bereits die Halbzeitshow des Super Bowls füllen. 2017 war zunächst Lady Gaga an der Reihe und sorgte mit Feuerwerk, Glitzer, Tänzern und schwebenden Einlagen für Begeisterung. 2016 hatte sie bereits die Nationalhymne gesungen. Rihanna war 2023 an der Reihe und konnte ebenfalls die Massen begeistern - im roten Overall und mit schwebenden Glasböden. Dabei stand sie aber nicht allein auf der Bühne: Die Musikerin präsentierte auf der Bühne stolz ihren Babybauch. Sie erwartet aktuell das zweite Kind mit Partner und Rapper A$AP Rocky (34).

Unterschiedliches Privatleben

Rihanna hat bereits eine eigene Familie gegründet. Die Künstlerin aus Barbados ist mit A$AP Rocky seit 2020 liiert. Im Mai 2022 wurde die Geburt ihres ersten Sohnes bekannt, ihr zweites Kind ist auf dem Weg. Zuvor war Rihanna mit Chris Brown (33) zusammen. Die Beziehung endete 2009 nach rund zwei Jahren, nachdem er die Sängerin geschlagen hatte. Danach kam eine längere On-Off-Beziehung mit Rapper Drake (36). Von 2017 bis 2020 war sie mit dem Unternehmer Hassan Jameel (34) liiert.

Lady Gaga war mit Schauspieler Taylor Kinney (41) von 2011 bis 2016 zusammen, ab 2015 sogar verlobt. Doch die Beziehung hielt nicht, seit 2019 ist sie mit dem Investor Michael Polansky liiert. Über das Privatleben der berühmten New Yorkerin ist nur wenig bekannt. Auch Rihanna hält sich diesbezüglich in der Regel bedeckt.

Eine hat bereits einen Oscar

Während Rihanna vielleicht noch in den illustren Kreis der Oscar-Gewinnerinnen aufgenommen wird, hat Lady Gaga bereits einen Goldjungen zu Hause stehen. Denn die Sängerin wurde 2019 für den Titel "Shallow" aus "A Star is Born" mit der Trophäe ausgezeichnet. Auch einen Golden Globe staubte sie dafür ab. 2019 stellte Lady Gaga auch einen Rekord auf, sie durfte damals als erste Frau einen Oscar, einen Golden Globe Award, einen Grammy und einen BAFTA Award innerhalb eines Jahres entgegennehmen. Ob Lady Gaga bald ihren zweiten Academy Award erhalten oder doch Rihanna triumphieren wird, wird sich in der Nacht zum 13. März zeigen. Vielleicht gehen aber auch beide leer aus.