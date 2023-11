Begeistert ein Engländer im kommenden Jahr bei der EM in Deutschland, noch bevor der Anpfiff des Eröffnungsspiels ertönt ist? Angeblich soll Ed Sheeran als Stargast auf der Münchner Theresienwiese auftreten.

Ein Weltstar auf der Wiesn? Angeblich wird derzeit ausgelotet, ob Ed Sheeran (32) zum Start der kommenden Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ein Fan-Fest auf der Münchner Theresienwiese veranstalten kann - also an jenem Ort, an dem auch alljährlich das Oktoberfest steigt. Eine entsprechende Vorlage dieser Pläne sei unter anderem laut "Süddeutscher Zeitung" bereits bei den zuständigen Bezirksausschüssen eingereicht worden.

Zwar sei darin laut des Berichts nur von einem "internationalen Superstar der Popmusik" die Rede. Angeblich gelte Sheeran jedoch als noch nicht offiziell kommunizierte Wunschlösung - zumal der Brite bekennender Fußball-Fan ist. Geplant sei, dass am 12. Juni, also zwei Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena im Stadtteil Fröttmaning, das "kulturelle Eröffnungsfestival für alle Fans" auf der Theresienwiese stattfinden soll. Eine Besucherzahl von rund 80.000 sei dort möglich. Sollte es mit dem Fan-Fest in München jedoch nicht klappen, so gelte demnach Berlin als erster Ausweichort.

Die "Uefa Euro 2024" findet vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 statt. Zehn Städte werden Austragungsorte sein, neben München sind das Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und Berlin, wo unter anderem auch das Finale steigen wird.

Wer gegen wen - und wie kommt man an Karten?

Gegen wen Deutschland das Eröffnungsspiel bestreitet, wird am 2. Dezember bestimmt. Dann findet um 18 Uhr die Auslosung der Endrunde in der Elbphilharmonie in Hamburg statt.

Um an Karten für die Spiele zu kommen, fand vom 3. Oktober bis zum 26. Oktober eine Bewerbungsphase statt. Fans konnten sich für bestimmte Austragungsorte und Daten bewerben. Die günstigsten Tickets sollen für 30 Euro erhältlich sein, im Laufe des Turniers steigern sich die Preise (Finale ab 95 Euro). User konnten sich für vier Standardtickets pro Spiel bewerben. Per Losverfahren werden die Tickets schließlich zugeteilt.