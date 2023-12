Andere Promis bekommen in dem Alter gerade selbst erst Kinder: Rosario Dawson wird mit Mitte 40 Oma. Das verkündet die Schauspielerin stolz in einem Interview. Im kommenden Jahr soll ihr erstes Enkelkind zur Welt kommen.

"Ahsoka"-Star Rosario Dawson (44) bereitet sich darauf vor, bald Großmutter zu werden. In einem Interview mit "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post", verrät sie, dass ihre Tochter Isabella (21) ihr erstes Kind erwartet. Der Nachwuchs soll nächstes Jahr zur Welt kommen.

Die junge Oma möchte "Glamma" genannt werden

"Es ist sehr aufregend", schwärmt die Schauspielerin in dem Interview und erzählt, dass sie von ihrem Enkelkind gerne "Glamma" genannt werden möchte. Dawson adoptierte Isabella im Jahr 2014. Das Mädchen war damals elf Jahre alt. 2021 erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit dem "Health Magazine, dass sie sich nicht an eine Adoptionsagentur oder ein Adoptionszentrum gewandt habe. Sie habe Isabellas leibliche Mutter gekannt und erfahren, dass das Kind in eine Pflegefamilie gegeben worden war. Für sie sei es dann gar keine Frage gewesen, Isabella zu adoptieren. Die Mutterschaft sei "das Unglaublichste", schilderte sie zuvor 2018 im Gespräch mit "People". "Besonders, wenn man in diesem Alter ein Kind bekommt."

Diese Einblicke in ihr Privatleben sind selten: Dawson hält Isabella größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Nur gelegentlich zeigte sich die Schauspielerin mit ihrer Tochter auf dem roten Teppich, hin und wieder postete sie ein Bild bei Instagram.