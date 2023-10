Matthew Perry und Salma Hayek spielten gemeinsam in "Fools Rush In". Sie hatten damals eine "besondere Verbindung" und hielten auch weiterhin Kontakt. Nun trauert die Schauspielerin um ihren verstorbenen Kollegen.

Viele Stars, darunter inzwischen auch seine "Friends"-Kolleginnen und -Kollegen Jennifer Aniston (54), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), Matt LeBlanc (56) und David Schwimmer (56), haben sich nach dem unerwarteten Tod von Matthew Perry (1969-2023) gemeldet, um sich von dem Schauspieler zu verabschieden. Salma Hayek (57), die 1997 neben dem im Alter von nur 54 Jahren verstorbenen Perry im Film "Fools Rush In - Herz über Kopf" zu sehen war, findet nun ebenfalls bewegende Worte.

"Vor zwei Tagen bin ich zu der schockierenden Nachricht erwacht, dass Matthew Perry nicht mehr bei uns ist", schreibt Hayek zu gemeinsamen Bildern bei Instagram. Sie habe die Zeit gebraucht, um "diese tiefe Traurigkeit" zu verarbeiten. "Es entsteht eine besondere Verbindung, wenn man Träume mit jemandem teilt und man zusammen auf diese hinarbeitet."

Matthew Perrys wohl bester Film

Hayek sei im vergangenen Jahr sehr berührt davon gewesen, als Perry in einer Instagram-Story angemerkt hatte, "wie sehr er 'Fools Rush In' geliebt hat und dass er dachte, dass der Film, den wir zusammen gemacht haben, wahrscheinlich sein bester Film war". Im Laufe der Jahre hätten die beiden sich gerne an damals zurückerinnert - "mit einem tiefen Gefühl der Nostalgie und Dankbarkeit für diese bedeutungsvolle Zeit in unserem Leben". Ihrem Beitrag hat Hayek auch einen Screenshot ebenjener Story angefügt.

Weitere Worte richtet die Schauspielerin direkt an ihren verstorbenen Kollegen: "Mein Freund, du bist viel zu früh gegangen, aber ich werde deine Albernheit, deine Beharrlichkeit und dein schönes Herz weiterhin schätzen. Lebe wohl, süßer Matthew, wir werden dich nie vergessen."

Matthew Perry, der durch "Friends" berühmt wurde, war laut US-Berichten am 28. Oktober tot in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. Bisher ist die genaue Todesursache nicht geklärt.