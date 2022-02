Die gebürtige Gelsenkirchenerin Mareike Spaleck war viele Jahre als Fitness- und Ernährungs-Expertin im Sat.1-Frühstücksfernsehen oder bei "The Biggest Loser" zu sehen.

Mareike Spaleck zeigt sich oben ohne

Auf Instagram zeigt sich die 35-jährige Personal-Trainerin in einem cremefarbenen Blazer und scheint darunter nichts zu tragen. Ohne BH präsentiert Mareike Spaleck ihren über 150.000 Abonnenten ihr Dekolleté.

So zeigt sich Mareike Spaleck auf Instagram:

So reagieren die Fans von Mareike Spaleck

Mehr als 7.000 Fans drückten bei dem freizügigen Foto auf "Gefällt". In der Kommentarspalte finden sich Bemerkungen wie: "Wunderschöne supersüsse zauberhafte Traumfrau mareike ❤😘😘😍💋❣🌹🌹🥰🥰🥰❤😘🎉💋🌹🥰🥰", "Wow 🔥🔥🔥 sexy Bilder kommentiere ich selten,aber sorry WOW" und "So eine Tolle Austrahlung!😍".

Die meisten Instagram-Nutzer vergessen bei so viel nackter Haut, dass Mareike Spaleck mit ihrem Bild eigentlich ihre Fans folgendes fragen wollte: "Habt ihr Routinen in Eurem Alltag?! Seid ihr eher Typ Variabel oder Routine und Struktur?!".

Einen Instagram-Nutzer scheint zum Beispiel nur noch Augen für ihren Traumkörper zu haben und schreibt: "Hab den Text nicht gelesen 😮kommentiere nur das Bild🔥🔥🔥 wow😍😍".