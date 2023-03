Ein Twitter-Video zeigt den schockierenden Moment aus dem US-TV. Während die "CBS Los Angeles"-Moderatorinnen scherzend mit den Worten "Das ist die Ruhe vor dem Sturm" zur Wetter-Moderatorin Alissa Carlson Schwartz rüber schalten, verdreht diese plötzlich die Augen und bricht zusammen.

Wetterfee kollabiert bei Live-Sendung

Vor laufender Kamera kollabiert die Meteorologin und Schönheitskönigin. Dabei kippt sie nach vorne, der Tisch gibt unter ihrem Gewicht nach und die Moderatorin fällt zu Boden. Ihre Kolleginnen erkennen sofort den Ernst der Lage und brechen die Wetter-Schalte umgehend ab.

Horrifying:



KCAL CBS meteorologist Alissa Carlson collapses live on the air... pic.twitter.com/62h18Seqwx — Tim Young (@TimRunsHisMouth) March 19, 2023 Moderatorin gibt Fans Gesundheits-Update

Inzwischen hat sich die "Miss California" von 2018 in den sozialen Netzwerken bei ihren Fans gemeldet. Auf Instagram schreibt Alissa Carlson Schwartz: "Danke für all die lieben Wünsche, während ich mich von einer Kopfverletzung erhole. Ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden und mir geht es okay. Ich schlafe viel und esse sogar Pizza."

So zeigt sich Alissa Carlson Schwartz auf Instagram:

Bereits 2014 hatte Alissa Carlson Schwartz einen ähnlichen Schock-Moment in einer Live-Sendung erleben müssen. Damals hatte sie sich live im TV übergeben. Anschließend wurde bei der Moderatorin eine undichte Herzklappe diagnostiziert. In den sozialen Medien bestätigte sie nach Hunderten von Anfragen bereits, dass der erneute Anfall jedoch nicht mit ihrem Herzen zusammenhängt.