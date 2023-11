Schon seit Jahren ist "Sex and the City"-Star Kim Cattrall glücklich liiert, zu sehen gibt es ihren Partner in der Öffentlichkeit aber selten. Nun machte das Paar in London eine Ausnahme.

Kim Cattrall (67) hat einen seltenen Auftritt mit ihrem Partner absolviert. Zu den "Harper's Bazaar Women of the Year Awards" in London brachte die Schauspielerin BBC-Tontechniker Russell Thomas (53) mit, mit dem sie seit etwa sieben Jahren liiert sein soll.

Bei diesem besonderen Auftritt zeigte sich Cattrall, die Ende der 90er-Jahren durch die Kultserie "Sex and the City" bekannt wurde, in einem kurzen, schwarz-goldenen Paillettenkleid. Zu dem hochgeschlossenen, langärmligen Outfit mit auffälligen Schulterpolstern kombinierte sie schwarze Pumps und eine dunkle Clutch. Das Design ihrer Ohrringe war auf die goldenen Knöpfe ihres Kleides abgestimmt, ihre blonde Mähne trug sie offen. Russell Thomas entschied sich an der Seite von Cattrall für einen klassischen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine schwarze Fliege.

Gemeinsames Projekt führte Kim Cattrall und ihren Partner zusammen

Das Paar lernte sich der britischen Zeitung "Daily Mal" zufolge 2016 kennen, als die Schauspielerin einen Beitrag über Schlaflosigkeit für die Sendung "Woman's Hour" von BBC Radio 4 aufnahm. Die beiden sollen in Kontakt geblieben sein, und Russell Thomas flog laut dem Bericht nach Kanada, um Cattrall in ihrer Heimat zu besuchen.

Der "Times" sagte die 67-Jährige im Juni, dass sie es mit ihrem neuen Partner habe langsam angehen lassen. "Unsere Leben waren so getrennt und so unterschiedlich", sagte sie und schwärmte gleichzeitig über ihre Beziehung: "Es ist ein schönes Leben und dafür bin ich sehr dankbar."

Cameo bei "And Just Like That..."

Kim Cattrall spielte die Figur Samantha Jones in der Serie "Sex and the City", die zwischen 1998 und 2004 über sechs Staffeln lief und in zwei Spielfilmen fortgeführt wurde. Im Sequel "And Just Like That...", das 2021 anlief, war sie am Ende der zweiten Staffel zuletzt in einem kurzen Gastauftritt zu sehen. Einen gemeinsamen Dreh mit ihren ehemaligen Kolleginnen Sarah Jessica Parker (58), Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) schloss Cattrall schon im Vorfeld aus. Das Verhältnis zwischen der 67-Jährigen und den drei Schauspielerinnen soll angeblich zerrüttet sein.