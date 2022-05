Auf der Bühne lassen ABBA nun ihre Avatare singen und tanzen. Auf dem Roten Teppich der Premierenfeier ihrer Show in London haben sich Agneta, Björn, Benny und Anni-Frid in Person gezeigt. Ein seltener Anblick.

Auf der Bühne der ABBA-Arena in London lassen sie digitale Avatare singen und tanzen. Bei der Premierenfeier von "ABBA Voyage" traten Björn Ulvaeus (77) Benny Andersson (75), Agnetha Fältskog (72) und Anni-Frid Lyngstad (76) aber auch in Person auf. Alle vier Mitglieder von ABBA zeigten sich gemeinsam auf dem Roten Teppich.

Ein seltener Anblick. Die Promotion des Comeback-Albums "Voyage" und der Hologramm-Show hatten hauptsächlich Benny und Björn übernommen. So schauten die ABBA-Männer im November 2021 beim "Wetten, dass..?"-Revival vorbei.

Prominente Gäste feiern die Avatare und ABBA selbst

"ABBA Voyage" feierte am Donnerstag seine Uraufführung. In der eigens erbauten ABBA-Arena im Osten Londons singen digital verjüngte Hologramm-Doubles die größten Hits der Schweden. Björn, Agneta, Anni-Fried und Benny wurden dafür monatelang via Motion-Capturing-Verfahren gefilmt. Die Show wird in den nächsten Monaten mehrmals pro Woche über die Bühne gehen. Karten gibt es zu Eintrittspreisen zwischen umgerechnet 25 Euro und 169 Euro. Tickets gibt es zunächst bis Dezember.

Unter den 3000 Zuschauern bei der Premiere waren laut "Daily Mail" prominente Gäste wie Sängerin Kylie Minogue (53) und Schauspielerin Keira Knightley (37). Auch das schwedische Königspaar Carl XVI. Gustaf (76) und Silvia (78) war dabei und feierte einen der größten Exportartikel ihres Landes.

Am Ende der Show ernteten nicht nur die Avatare Applaus. Björn, Agneta, Anni-Fried und Benny betraten in Person die Bühne.