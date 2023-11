Kurz vor dem Abschluss ihrer "Queen Of Me Tour" erlebt Grammy-Preisträgerin Shania Twain einen absoluten Albtraum: Nach einem schweren Tour-Bus-Unfall in Kanada mussten 13 Crew-Mitglieder ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Bereits seit April ist die kanadische Sängerin Shania Twain (58, "You're still the one") mit ihrer "Queen Of Me Tour" in Nordamerika unterwegs. Auf dem Weg zu den Abschlusskonzerten in ihrer Heimat geriet am gestrigen Mittwoch einer ihrer Tour-Busse in einen schweren Unfall, bei dem insgesamt 13 Personen verletzt wurden. Die Sängerin selbst war jedoch nicht in den Horror-Crash verwickelt.

Wie das Portal "Page Six" berichtet, kam es vermutlich aufgrund schlechter Wetterbedingungen zu der Unfalltragödie. In einem Statement bestätigte Shania Twains Management den Vorfall und machte genauere Angaben zum Hergang. Dort heißt es: "Ein Crew-Bus und ein Lastwagen der Shania Twain - 'Queen Of Me'-Tour waren in einen Autobahnunfall auf der Strecke zwischen Winnipeg und Saskatoon verwickelt."

Horror-Crash bei Schnee und Eis

Die Sängerin habe sich glücklicherweise nicht in einem der Fahrzeuge befunden, allerdings seien zahlreiche Mitglieder des Produktionsteams in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Angaben der örtlichen Polizeibehörden zufolge sei der betroffene Crew-Bus aufgrund von Schnee und Eis auf der Fahrbahn ins Schlittern geraten und habe sich überschlagen. Insgesamt befänden sich derzeit 13 Personen in "nicht lebensbedrohlichem Zustand" in ärztlicher Behandlung.

Weiterer Verlauf der Tournee noch unklar

In der Erklärung von Twains Management heißt es abschließend: "Wir sind den Rettungskräften unglaublich dankbar für ihr schnelles Eingreifen und ihre anhaltende Unterstützung. Wir bitten um Geduld, während wir uns um unsere Tour-Familie kümmern."

Inwiefern der weitere Verlauf ihrer Tournee von diesem Unfall-Drama beeinträchtigt sein wird, ist bisher noch unklar. Laut Tour-Plan ist für den heutigen Donnerstag ein Konzert in der kanadischen Stadt Saskatoon vorgesehen, am 14. November soll die letzte Show für 2023 in Vancouver stattfinden.