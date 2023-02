Der brasiliansichen Verlobten von Fußball-Profi Kevin Trapp wird in diesem Jahr eine ganz besondere Ehre zuteil. Model Izabel Goulart wird in diesem Jahr bei der legendären Karneval-Party "Baile do Copa", in Rio de Janeiro, als Königin ihren großen Auftritt haben.

Izabel Goulart posiert im knappen Karnevals-Kostüm

Auf Instagram zeigt die 38-Jährige ihren 4,5 Millionen Instagram-Abonnenten vorab ihr aufreizendes Outfit. In einem Hauch von nichts posiert die Schönheit als Meeresgöttin vor einer nächtlichen Meereskulisse. Lediglich zwei Muschel-Schalen verhindern, dass das Topmodel oben ohne dasteht.

So reagieren die Fans von Izabel Goulart

Neben zahlreichen "😍"- und "🔥"-Emojis hinterlassen ihre Fans Kommentare wie: "Diese Frau ist eine Göttin", "So hübsch zu sein, sollte ein Verbrechen sein" und "Versucht man eine schönere Frau als diese zu finden, scheitert man kläglich".



Natürlich zeigt sich auch ihr zukünftiger Ehemann bei diesem heißen Anblick begeistert. Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp schreibt knapp: "🔥🔥 Oh mein Gott". Der Torwart und das Model sind seit 2015 liiert und seit 2018 verlobt.