Bis heute ist Alicia Silverstone unweigerlich mit ihrer Hauptrolle in der Teenie-Komödie "Clueless" verknüpft. Der große Filmerfolg machte sie 1995 zum Star. Zwei Jahre später war sie als Batgirl in "Batman & Robin" zu sehen. Sogar in diversen Musikvideos von Aerosmith spielte sie mit. Doch Anfang der 2000er Jahre widmete sie sich vermehrt anderen Projekten.

"Ich gehe lieber nackt, als Wolle zu tragen"

Sie wirkte in Independent-Filmen und Theaterstücken mit, und machte sich als Autorin einen Namen. Denn ein Thema liegt ihr besonders am Herzen: Vegane Ernährung und Tierschutz. Mit "The Kind Diet" und "The Kind Mama" veröffentlichte sie eigene Bücher und brachte zudem ihre eigene Kosmetiklinie namens "MyKind Organics" auf den Markt. Ihren Einsatz als aktive Unterstützerin von Tierrechten und Umweltthemen zeigt sie regelmäßig auf Instagram. Bilder, auf denen sie nackt gegen das Tragen von Tierprodukten aufmerksam macht, sind unter anderem mit den Worten "Ich gehe lieber nackt, als Wolle zu tragen" betitelt.

Aber auch ihr Familienleben teilt sie gerne auf Social Media: Mit ihrem Sohn Bear Blu Jarecki präsentiert sie sich als stolze Mutter, ihre Ehe mit dem Musiker Christopher Jarecki ist seit 2018 geschieden. Heute ist die 46-Jährige nach wie vor als Schauspielerin, Autorin und Aktivistin tätig. Sie hat in verschiedenen Fernsehsendungen und Filmen mitgewirkt, zuletzt 2022 in dem Horrorfilm "The Requin – Der Hai", der ihr 2023 eine Nominierung als "Schlechteste Schauspielerin" für die Goldene Himbeere beschert hat. Aktuell ist sie zudem neben Rebel Wilson in der Netflix-Komödie "Senior Year" zu sehen.