Schlagersängerin Sonia Liebing verrät im Interview, wie sie die Adventszeit und die Weihnachtstage verbringt und spricht über ihre Vorsätze für das kommende Jahr.

Schlagersängerin Sonia Liebing (34) erzählt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, warum ihr Weihnachten so wichtig ist, wie sie die besinnliche Zeit mit ihrer Familie am liebsten verbringt und welche Weihnachtstraditionen sie pflegt. Zudem blickt sie auf ihr Jahr 2023 zurück und verrät, welche Vorsätze sie für 2024 hat.

Wie feiern Sie in diesem Jahr Weihnachten und wie wichtig ist Ihnen das Fest?

Sonia Liebing: Wir feiern Weihnachten mit der kompletten Familie, wie gewohnt alle unter einem Dach. Das ist das einzige Fest in 365 Tagen, wo wirklich die ganze Familie zusammenkommt, und das ist mir sehr, sehr wichtig und deswegen freue ich mich darauf.

Wie finden Ihre beiden Töchter das Weihnachtsfest?

Liebing: Meine Kinder freuen sich wie jedes Jahr auf das Weihnachtsfest. Sie freuen sich auch darüber, dass die Familie zusammenkommt und dass es Geschenke gibt, natürlich.

Was machen Sie mit den beiden in der Advents- und Weihnachtszeit am liebsten?

Liebing: Am liebsten backen wir Plätzchen, dekorieren das Haus um und genießen die Gemütlichkeit an Weihnachten und den frühen Abendstunden. Wir schauen uns gerne Familien- oder Weihnachtsfilme zusammen an.

Haben Sie schon alle Geschenke zusammen?

Liebing: Natürlich habe ich noch kein einziges Geschenk. Das passiert bei mir immer alles auf den letzten Drücker.

Was muss bei Ihnen Weihnachten auf dem Speiseplan stehen?

Liebing: Bei uns gibt es traditionell polnisches bzw. schlesisches Essen. Da dürfen kleine Teigtaschen, genannt Uszka, nicht fehlen, gefüllt sind die mit Sauerkraut und Pilzen. Dazu gibt es eine Rote-Bete- und eine Pilzsuppe. Die Pilzsuppe darf nie fehlen am Heiligabend.

Gibt es bestimmte Weihnachtstraditionen, die Sie Jahr für Jahr beibehalten?

Liebing: Eine Weihnachtstradition, die ich seit meiner Kindheit kenne, dass man sich gegenseitig mit der heiligen Hostie etwas wünscht und sein Gegenüber in den Arm nimmt.

Hören Sie in der Weihnachtszeit auch bestimmte Musik?

Liebing: Ich höre natürlich auch sehr gerne Weihnachtsmusik. Es gibt viele Kinderlieder, die mich an meine Kindheit erinnern, die jetzt meine Kinder hören, wie z. B. "In der Weihnachtsbäckerei". Es gibt auch den ein oder anderen englischen Song wie "So this ist Christmas", "Happy Xmas (War Is Over)" und "Wonderful Dream" von Melanie Thornton, die gehören für mich ganz oben auf die Liste.

Kürzlich haben Sie die weihnachtliche Single "Feuer im Kamin" veröffentlicht. Haben Sie auch Lust auf ein Weihnachtsalbum?

Liebing: Da ich noch kein Weihnachtsalbum habe, wäre es doch mal an der Zeit eins rauszubringen. Wer weiß. Sag niemals nie.

Sie haben Anfang November Ihr Album "Liebe ist für alle da" herausgebracht. Was sind für Sie die wichtigsten Botschaften , die Sie mit dem Album vermitteln wollen?

Liebing: Die wichtigste Botschaft ist, dass jeder Mensch auf dieser Erde einen ganz besonderen Platz hat, egal wie man aussieht, welcher Religion man angehört, welchen Glauben man hat, wen man liebt, ob man dick oder dünn ist. Es ist Zeit, dass wir uns wieder mehr an die Hand nehmen und mit Liebe vorangehen, denn Liebe ist für alle da.

Was waren ansonsten Ihre Highlights 2023?

Liebing: Mein absolutes musikalisches Highlight war dieses Jahr mein erstes eigenes Release-Konzert. Es gab tatsächlich noch nie, in den vergangenen Jahren, ein Album-Release-Konzert von mir. Ich habe mich sehr darauf gefreut, war aber auch sehr angespannt, doch ich habe die Zeit mit meinen Fans und meinen Liebsten extrem genossen.

Und wie werden Sie den Jahreswechsel feiern?

Liebing: Wir werden wahrscheinlich mit der ganzen Familie Silvester bei guten Freunden verbringen.

Was wünschen Sie sich für 2024 und welche Vorsätze haben Sie, bei Instagram deuteten Sie an, ein Instrument spielen zu wollen?

Liebing: Meine Vorsätze für das nächste Jahr sind tatsächlich ein Instrument zu erlernen und natürlich wünsche ich mir nicht nur für 2024, sondern für die nächsten Jahrtausende den Frieden auf Erden.

Worauf können sich Ihre Fans im kommenden Jahr freuen, was planen Sie?

Liebing: Die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass man nicht allzu sehr planen kann. Trotzdem geht es musikalisch weiter und ich freue mich auf die Zukunft. Ich plane eine eigene kleine Tour und hoffe, dass das funktioniert. Ansonsten bin ich für jeden Auftritt in TV-Shows und auf Festivals dankbar. Es wird natürlich neue Musik geben und ich bastle jetzt schon an meinem Album 4.0. Auf all das können sich meine Fans im kommenden Jahr freuen.