Jacklyn Zeman ist tot. Die Schauspielerin war vor allem für ihre Rolle der Barbara "Bobbie" Spencer in der ABC-Soap "General Hospital" bekannt, die sie über 45 Jahre lang spielte.

Frank Valentini (60), Executive Producer der Show, bestätigte den Tod Zemans auf Twitter mit den Worten: "Im Namen unserer 'General Hospital'-Familie gebe ich mit gebrochenem Herzen den Tod unserer geliebten Jackie Zeman bekannt. Genau wie ihre Figur, die legendäre Bobbie Spencer, war sie eine strahlende Persönlichkeit und ein wahrer Profi, der so viel positive Energie in die Arbeit mitbrachte."

On behalf of our @GeneralHospital family, I am heartbroken to announce the passing of our beloved @JackieZeman. Just like her character, the legendary Bobbie Spencer, she was a bright light and true professional that brought so much positive energy with her to work. pic.twitter.com/DxGdjYavab