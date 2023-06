Das legendäre Hip-Hop-Festival Splash! feiert seine 25. Ausgabe. Wo findet das Jubiläum statt und welche Acts treten auf?

"Was 1998 in einem Chemnitzer Jugendclub begann, hat Rap-Geschichte geschrieben": Das Splash! Festival feiert dieses Jahr sein 25. Jubiläum. Das Chemnitzer Hip-Hop-Duo Tefla & Jaleel gründete das Festival, das dieses Jahr vom 29. Juni bis zum 1. Juli stattfindet.

Die Geschichte

Das Splash! Festival wird seit 1998 veranstaltet. Zunächst fand es im Kraftwerk in Chemnitz mit rund 1.300 Festival-Besuchern statt. Bereits ein Jahr später wechselte das Festival an den Stausee Oberrabenstein bei Chemnitz und konnte rund 13.000 Besucher verzeichnen.

Das Splash! entwickelte sich in den Folgejahren zum wichtigsten Hip-Hop-Festival Deutschlands, musste 2005 und 2006 jedoch mit starken Regenfällen an den Festivaltagen kämpfen. Durch die finanziellen Verluste stand die Zukunft des Festivals auf der Kippe, mit einem Benefizkonzert und Spenden konnte es jedoch gerettet werden. 2007 und 2008 fand es auf der Halbinsel Puch bei Bitterfeld statt, seit 2009 ist es in Ferropolis beheimatet. 2022 feierten dort an zwei Festival-Wochenenden rund 50.000 Hip-Hop-Fans. Dieses Jahr findet es am ersten Juliwochenende statt, nachdem der ursprüngliche Termin (6.-8. Juli 2023) vorverschoben wurde.

Anfahrt, Line-up und Tickets

Das Gelände liegt zwischen Berlin und Leipzig, etwa 20 Kilometer von Dessau in Sachsen-Anhalt. Die Halbinsel ist laut Anfahrtsbeschreibung über den Bahnhof Gräfenhainichen mit der Bahn aus Berlin über Lutherstadt Wittenberg oder direkt aus Leipzig zu erreichen. Ab Gräfenhainichen bringen Shuttlebusse in regelmäßigen Abständen die Besucher nach Ferropolis.

Auf acht Stages können sich Fans gemäß Veranstalter auf 140 Programmpunkte freuen. Zu den angekündigten Acts gehören am Donnerstag (29. Juni) Shindy, Kendrick Lamar und Peter Fox. Am Freitag (30. Juni) stehen unter anderem Ski Aggu, Trettmann, Haftbefehl, Domiziana, Luvre47 und Blvth auf der Bühne. Am Samstag (1. Juli) gehören Esther Grad, Verifiziert und Ufo361 zu den Acts des letzten Festival-Tags.

Neben Live-Acts wird es auch zwei DJ-Stages und ein Site-Programm mit Live-Podcasts und -Talks, Rap-Battles oder Graffiti- und Street-Art-Workshops geben. Das Programm startet jeweils zwischen 10 und 11 Uhr auf den Zeltplatzbühnen, ab 16:30 Uhr geht es dann bis 5 Uhr auf dem Festivalgelände weiter.

Tickets für das Splash! sind laut Homepage noch erhältlich. Ein 3-Tages-Festivalticket inklusive Camping ist für rund 210 Euro zu haben. Interessenten müssen sich jedoch in einer Warteliste einreihen.