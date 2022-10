Stefanie Giesinger hat in einem Podcast über ihren Beziehungsstatus gesprochen und erklärt, dass sie Single und kürzlich "aus einer siebenjährigen Beziehung rausgekommen" sei.

Model Stefanie Giesinger (26) war in der aktuellen Folge des Podcasts "Talk-O-Mat" zu Gast. In dem Format treffen sich Persönlichkeiten zu einem "Blind Date" und erfahren erst vor Ort, mit wem sie ein Gespräch führen werden. Die Themen dafür liefert eine Maschine. "Ich hatte generell nicht so viele Dates in meinem Leben - habe was aufzuholen. Vielleicht verliebe ich mich ja in die Person, also ich bin Single", erklärt Giesinger vor dem Treffen und gibt damit Hinweise auf ihren aktuellen Beziehungsstatus.

Stefanie Giesinger ist "noch nicht im Flirt-Game"

Mit dem österreichischen Musiker Yung Hurn (27) spricht die Influencerin und "GNTM"-Siegerin von 2014 dann unter anderem über das Thema "So flirte ich" - und erklärt: "Ich bin erst seit Kurzem aus einer siebenjährigen Beziehung herausgekommen und bin jetzt noch gar nicht so im Flirt-Game drin. Ich glaube, ich bin einfach da, lächle die Person an und das ist für mich schon Flirten."

Seit einigen Monaten spekulierten die Fans von Stefanie Giesinger über eine mögliche Trennung von ihrem Partner Marcus Butler (30). Der als YouTuber bekannt gewordene Brite und das Model waren seit 2016 ein Paar. Kurz vor dem Lockdown im Frühjahr 2020 brachten sie gemeinsam die Modemarke nu-in auf den Markt. In der "GNTM"-Staffel 2021 waren sie zudem gemeinsam als Coaches zu sehen.