Zuschauer beim Pickleball Slam in den USA staunten nicht schlecht, als plötzlich Andre Agassi auf der einen und Steffi Graf auf der anderen Seite des Netzes standen. Dafür gesorgt hat auch noch Kult-Choleriker John McEnroe.

Eigentlich hat sich Tennisikone Steffi Graf (53) am vergangenen Sonntag (2. April) in Hollywood eingefunden, um ihren Ehemann Andre Agassi (52) von der Tribüne aus beim Pickleball Slam anzufeuern. Bei dem mit einer Million US-Dollar dotierten Showturnier trat er gemeinsam mit Andy Roddick (40) gegen seinen ewigen Rivalen John McEnroe (64) sowie Michael Chang (51) im Doppel an. Besagter Scherzkeks und Kult-Choleriker McEnroe hatte jedoch eine zündende Idee, als er Graf am Rande des Spielfelds erspähte - und so kam es kurzzeitig zum Ehepartner-Duell zwischen Graf und Agassi.

Aufnahmen der launigen Veranstaltung zeigen, wie McEnroe Graf während eines Interviews seinen Schläger in die Hand drückt und sie auffordert, für ihn einzuspringen. "Ich werde mir selbst wehtun - wirst du dich dann um mich kümmern?", scherzt die 22-fache Grand-Slam-Siegerin in Richtung McEnroe. Sehr zur Freude des Publikums und der Kommentatoren beweist sie daraufhin aber ihre Spontanität und nimmt tatsächlich für einige Ballwechsel den vakanten Platz neben Chang ein.

Agassi triumphiert über McEnroe

Am Ende konnte das Doppel Agassi/Roddick über die Herausforderer McEnroe/Chang triumphieren und das Preisgeld einstreichen. Bei Pickleball handelt es sich um eine Kleinfeld-Sportart, die Elemente von Tennis, Tischtennis und Badminton miteinander verbindet. Erfunden wurde Pickleball schon vor rund 60 Jahren in den USA, seit einigen Jahren erfreut es sich zunehmender Beliebtheit und reifte zur Trendsportart - auch in Deutschland.

Seit knapp zehn Jahren ist Pickleball hierzulande ein anerkannter Sport, 2019 fanden die ersten Deutschen Pickleball Meisterschaften statt. Wer sich selbst ein Bild davon machen will, wird schon in wenigen Tagen die Gelegenheit dazu bekommen: Vom 14. bis 16. April findet in Gelsenkirchen die vierte Ausgabe des Turniers statt, wie es auf der Homepage des Deutschen Pickleball Bund e.V. heißt. Dann allerdings wohl ohne Steffi Graf und Andre Agassi auf dem Spielfeld.