Musikerin, Moderatorin und Schauspielerin Steffy "Metal" Landerer probiert sich gerne aus. In der aktuellen Ausgabe des Playboys lässt die 33-Jährige die Hüllen fallen.

Steffi Landerer wurde durch "Deutschland sucht den Superstar" und "Berlin – Tag & Nacht" bekannt. Heute ist sie eine beliebte Partyhit-Sängerin, Moderatorin, Bierbotschafterin und auf Instagram als Steffy "Metal" ein absoluter Social-Media-Star mit knapp 340.000 Abonnenten.

Für die August-Ausgabe des Männermagazins Playboy ließ die 33-Jährige jetzt die Hüllen fallen und zeigt sich im Eva-Kostüm auf dem aktuellen Cover.

Auch privat zeigt sich Steffi Landerer experimentierfreudig. In einem "Bild"-Interview verrät sie pikante Details aus ihrem Liebesleben: "Ich bin total gerne im KitKat Club in Berlin. Das ist kein Swingerclub, aber dort finden sexpositive Elektropartys statt. Ich liebe die ausgelassene Stimmung dort. Niemand wird dort komisch angeschaut. Jeder kann sein, wie er will."

Weiter erzählt sie: "Ich hatte auch schon Sex mit Frauen und Paaren. Das fand im KitKat Club und hinter verschlossenen Türen statt. Frauen finde ich unglaublich ästhetisch und sexy. Grundsätzlich bin ich sehr experimen­tierfreudig."

Aktuell ist die hübsche Blondine Single, würde dies aber gerne wieder ändern. Im Playboy-Interview verrät die Brandenburgerin, worauf es ihr in einer Beziehung ankommt und was ihr Traummann mitbringen sollte: "Wichtig finde ich Toleranz und Verständnis für sein Gegenüber. Augenhöhe ist sehr wichtig in einer Beziehung! Außerdem finde ich Humor und Ehrgeiz essenziell. Die Haarfarbe ist mir egal, aber Haare wären grundsätzlich gut! Er sollte größer sein als ich, das ist bei meinen 1,60 aber nicht besonders schwer."

