Für die Rückkehr von "Wetten, dass..?" hat sich Showmaster Thomas Gottschalk in Form gebracht - mit fleißigem Beistand von Supernase Mike Krüger.

Um für das erneute Show-Comeback von "Wetten, dass..?" am Samstagabend (19. November, 20:15 Uhr) im ZDF in Topform zu sein, hat sich Thomas Gottschalk (72) mit einem alten Weggefährten und guten Freund zusammengetan. Wie der Showmaster im "Bild"-Interview verrät, hat er sich mit dem Beistand von Supernase Mike Krüger (71) ein paar Kilo runtergehungert: "Sie werden lachen, ich war mit Mike Krüger in der Schweiz zum Abspecken und Entgiften. In der Fastenphase gab's nichts außer einer furchtbaren Gemüsebrühe."

Begleitet wurden die beiden von Krügers Ehefrau Birgit (67) und Gottschalks Partnerin Karina Mroß (60), wie ein Beweisfoto belegt, das der Seite vorliegt und die vier jeweils in Bademantel und Schlappen zeigt. "Ich mach das öfter mal, für Mike war es eine Premiere. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und wir hatten unsere Frauen dabei, die mussten checken, ob der Bauch weg ist."

Die Wahl der Klamotten-Qual

Ob das gelungen ist, darf das Millionenpublikum am Abend dann selbst entschieden, so Gottschalk. Noch habe er sich jedoch nicht entscheiden können, in welchen farbenfrohen Anzug er seinen erschlankten Körper hüllen wird. Ein Anzug in dunklem Grün sowie ein "roter Smoking mit Tigermuster" stünden demnach zur Auswahl. "Im schlimmsten Fall ziehe ich mich während der Sendung um und schocke die Nation zweimal."

Wenn Gottschalk live aus Friedrichshafen wieder "Top, die Wette gilt" raunt, wird er das wie gewohnt im Beisein zahlreicher nationaler und internationaler Promis tun. Superstar Robbie Williams (48) wird seinen aktuellen Song "Lost" performen, und Herbert Grönemeyer (66) einen bislang unveröffentlichten Song vorstellen. Auf dem Wett-Sofa nehmen Hollywood-Legende John Malkovich, Michael Bully Herbig, Veronica Ferres mit Tochter Lilly Krug, Christoph Maria Herbst und Tennis-Star Alexander Zverev Platz. Ebenfalls wieder mit dabei ist Michelle Hunziker (45) als Gottschalks Moderationskollegin.