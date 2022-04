Schauspieler Jared Padalecki (39) hatte offenbar einen schweren Autounfall. Sein "Supernatural"-Co-Star Jensen Ackles (44) erzählte laut Medienberichten bei einem Fan-Event in New Jersey von dem Vorfall.

Ackles entschuldigte am Sonntag bei einer "Supernatural"-Convention seinen abwesenden Kollegen. "Ich vermisse meinen Kumpel", sagte der Schauspieler allein auf der Bühne. "Er lässt euch herzlich grüßen", ließ er von Padalecki ausrichten. "Ich habe gestern mit ihm gesprochen. Er ist traurig, dass er nicht hier sein kann".

"Er hatte einen sehr schweren Autounfall", berichtete Ackles. "Er ist nicht gefahren. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat Glück, dass er noch lebt." Der Airbag habe ihn aufgefangen. Padalecki fühle sich wie nach zwölf Runden mit Boxer Mike Tyson (55). "Aber es geht ihm gut, und er ist schon auf den Beinen", sagte Ackles weiter. "Aber ja, es war ein wirklich, wirklich schlimmer Autounfall. Behaltet ihn einfach in euren Gedanken, schickt ihm etwas Liebe, wenn ihr die Möglichkeit habt, und er wird bald wieder bei uns sein."

Ackles nahm für Padalecki wiederum ein Video mit den Grüßen der Zuschauer auf, wie ein Fan auf Twitter zeigte.

I hope you see this message @jarpad and I hope it makes you happy 🥰 #GetWellSoonJared #WeLoveYouJaredPadalecki #SPNNJ pic.twitter.com/h9PLqOlhHw

Wo und wann sich der Autounfall ereignete, wurde nicht klar. Padalecki hatte schon vor vier Tagen den Fans via Twitter für eine Fan-Convention abgesagt, allerdings für New York. Von einem Unfall schrieb er nichts.

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y’all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can’t wait to see y’all again. 🙏❤️