Im Januar dieses Jahres hatten sich Komikerin Tahnee und Sängerin Juliette Schoppmann das Jawort gegeben. Nun erfreuen sie ihre Fans mit einem eigenen Podcast.

Während bei manchen Ehepaaren nach den Flitterwochen wieder der Ernst des Lebens beginnt, geht bei dem frisch vermählten Entertainer-Duo Tahnee (31) und Juliette Schoppmann (43) der Spaß erst richtig los: Ab dem 29. Mai hauen die beiden wöchentlich in ihrem eigenen Podcast "Fühl Vergnügen" auf die Comedy-Pauke.

Wie der dahinterstehende Podcast- und Hörbuch-Service Podimo ankündigte, wird es in dem Podcast "sehr persönlich, ziemlich lustig und wahnsinnig ehrlich" zugehen.

"Die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale"

Tahnee und Juliette lassen ähnliche Tendenzen anklingen und beschreiben das Projekt mit folgenden Worten: "Die Welt ist ein Irrenhaus und hier ist die Zentrale. Bitteschön: Fühl Vergnügen!"

Zu hören gibt es die lustigen Sendungen laut Pressemeldung ab sofort jeden Montag zunächst bei Podimo und eine Woche später dann immer "überall, wo es Podcasts gibt."

Zu den Podcasterinnen: Tahnee ist seit mehreren Jahren erfolgreich in der deutschen Comedy-Szene unterwegs und war bereits in unterschiedlichsten TV-Formaten wie "LOL: Last One Laughing" zu sehen. Juliette Schoppmann wurde durch ihre Teilnahme in der ersten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (2002/2003) bekannt.