Es ist mittlerweile keine Überraschung mehr, wenn Pop-Ikone Taylor Swift die Charts erobert. Die Neuaufnahme ihres Albums "1989" erreicht nach Veröffentlichung direkt die deutsche Spitze. Zunächst überrascht hat dagegen die Kooperation von Ski Aggu und RAF Camora - doch die hat sich gelohnt.

Mega-Star Taylor Swift (33) ist derzeit nicht nur zu hören, sondern mit ihrem Konzertfilm "The Eras Tour" auch auf der großen Kino-Leinwand zu sehen. Dass die Fans in Deutschland nicht genug von der Pop-Sensation bekommen können, zeigt die Platzierung ihres neuen Albums in den offiziellen deutschen Charts: Platz Eins für ihre neu aufgelegte Platte "1989 (Taylor's Version) - wie sollte es auch anders sein? Dabei handelt es sich um eine erweiterte Neuaufnahme des ursprünglichen Albums von 2014 mit bislang unveröffentlichten Liedern als Zusatz. Swift stößt damit die Rolling Stones und ihr 24. Studio-Album "Hackney Diamonds" von der Spitze.

Deutscher Rap, Pop und Rock im Alben-Ranking

Platz drei bis fünf belegen diese Woche drei deutsche Künstler. Rapper Farid Bang (37) folgt nach den Rolling Stones mit "Asphalt Massaka 4" - seine Tour dazu startet 2024. Das neue Album von Bosse (43) - "Übers Träumen" - schafft es auf den vierten Platz und am Ende der Top fünf steht Sängerin Doro (59) mit "Conqueress - Forever Strong And Proud." Alle Alben schaffen es direkt nach Veröffentlichung in die Top Five der Deutschen Charts.

Bei den aktuellen Single-Charts in Deutschland haben der Berliner Rapper Ski Aggu (26) und der österreichische Musikproduzent RAF Camora (39) die Nase vorne. In ihrem neuen Song "Liebe Grüße" rappt Ski Aggu auf Techno-Beats. Von Platz Eins abrutschen musste dafür der spanische Sänger Iñigo Quintero (21) und sein Song "Si No Estás". Die Single ist bereits über ein Jahr alt, ging aber 2023 in TikTok viral und ist nun wieder in den Köpfen von Musikliebhabenden.

Auf TikTok viral ging auch der Hit "Prada" der britischen Sängerin Raye (26) in Zusammenarbeit mit dem DJ Cassö (21) sowie dem Trap-Duo D-Block Europe. "Prada" sank diese Woche von Platz Zwei auf Platz 3. Aufgestiegen sind dagegen vom fünften auf den vierten Platz das Lied "Greedy" der kanadischen Sängerin Tate McRae (20) sowie vom sechsten auf den fünften Platz DJ Bennetts (26) "Vois sur ton chemin" - eine Techno-Version des bekannten Lieds aus dem französischen Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu".